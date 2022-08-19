Замглавы МИД РФ обвинил Запад в создании железного занавеса

Россия не желает возвращения железного занавеса, однако его опускают те, кто считает неолиберализм единственно верной позицией. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его процитировал ТАСС.

«Мы, конечно, не хотели бы никакого нового железного занавеса. Парадокс в том, что его опускают те, кто до сих пор не может представить себе ничего другого, кроме идеологии неолиберальной мысли как единственно возможной для мира», — сказал он.

Замминистра прокомментировал планы некоторых европейских стран ограничить выдачу виз для россиян. Он назвал иллюзией мнение, что зарубежные поездки являются привилегией. Россия — самодостаточная страна и сможет решить проблему.

Ограничения на выдачу туристических виз с сентября начнут действовать в Финляндии. Отменить шенген для россиян предложили политики Литвы и Эстонии. Главы МИД стран Европейского союза на рабочей встрече в конце августа обсудят поправки в шенгенский визовый кодекс.