facebook_pixel
    17 августа 2022, 19:00

    Россиянам рассказали о новых правилах оформления виз в Финляндию

    Посольство Финляндии раскрыло новые правила оформления виз для россиян с 1 сентября

    Юлия Баранова

    С 1 сентября изменятся правила приема документов на визу в Финляндию. Каждое заявление на получение визы россиянами будет обрабатываться в финских визовых центрах индивидуально. Об этом сообщает ТАСС.

    В посольстве Финляндии в Москве пояснили, что цель поездки и необходимые документы будут влиять на время обработки заявок.

    Теперь в финских визовых центрах будет доступно 500 временных интервалов в день для подачи заявлений. При этом из них только 20% будет рассчитано на туристические визы.

    «При необходимости квоты могут быть изменены для обеспечения функциональности системы и предотвращения неправомерного использования», — отметили в посольстве, уточнив, что сейчас финские визовые центры принимают около 1000 заявлений в день от жителей России.

    Напомним, что власти Эстонии планируют не впускать в страну россиян с шенгенскими визами, которые им выдали в других странах Европейского союза.