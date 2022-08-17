Россиянам рассказали о новых правилах оформления виз в Финляндию

С 1 сентября изменятся правила приема документов на визу в Финляндию. Каждое заявление на получение визы россиянами будет обрабатываться в финских визовых центрах индивидуально. Об этом сообщает ТАСС.

В посольстве Финляндии в Москве пояснили, что цель поездки и необходимые документы будут влиять на время обработки заявок.

Теперь в финских визовых центрах будет доступно 500 временных интервалов в день для подачи заявлений. При этом из них только 20% будет рассчитано на туристические визы.

«При необходимости квоты могут быть изменены для обеспечения функциональности системы и предотвращения неправомерного использования», — отметили в посольстве, уточнив, что сейчас финские визовые центры принимают около 1000 заявлений в день от жителей России.

Напомним, что власти Эстонии планируют не впускать в страну россиян с шенгенскими визами, которые им выдали в других странах Европейского союза.