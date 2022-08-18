Главы МИД ЕС обсудят возможность изменения визового кодекса

Главы МИД стран Европейского союза на рабочей встрече 31 августа обсудят возможность внесения поправок в шенгенский визовый кодекс для сокращения выдачи разрешений жителям России. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в ЕС написал ТАСС.

«Вопрос о возможностях организованного сокращения всеми странами Евросоюза количества шенгенских виз, выдаваемых гражданам России, будет внесен рядом государств, в частности Финляндией и Эстонией, на предстоящей встрече глав МИД», — заявил он.

Начиная с 18 августа в Эстонии начнут действовать ограничения по въезду для россиян, которые получили эстонский шенген. На визы, которые граждане РФ получили в других странах ЕС, запрет на въезд пока не действует.

Журналист Уильям Наттрас в своей статье для The Wall Street Journal назвал призывы перестать выдавать шенгенские визы россиянам слабостью Евросоюза. По его мнению, ЕС просто не знает, на какие еще меры пойти, чтобы насолить России.