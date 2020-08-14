Задержанных перед выборами в Белоруссии россиян вернули на родину

32 задержанных перед выборами россиянина вернулись на родину. У 33-го оказался белорусский паспорт, и он остался. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

Граждане РФ переданы из Белоруссии в Россию в рамках Минской конвенции о правовой помощи, пишет ТАСС.

Россиян задержали на территории Белоруссии в ночь на 29 июля. Их обвинили в организации террористического акта, а представители белорусского Совбеза возбудили против них уголовное дело о терроризме.

Посол России в республике сообщил, что задержанные направлялись в Стамбул. Они должны были вылететь 25 июля, но опоздали на самолет. Он отметил, что россияне не планировали оставаться в чужой стране надолго.

Следом обвинения к россиянам выдвинула Украина. Киев попросил арестовать их и передать для суда на украинской территории.

На прошлой неделе Владимир Путин направил письмо Лукашенко. В нем президент России представил факты о задержанных россиянах. Белорусский лидер взял решение этого вопроса под свой личный контроль.