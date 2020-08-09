Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам

Как сообщило РИА «Новости», Лукашенко заявил, что получил письмо от Путина, где представлены факты о задержанных россиянах. Сейчас документ изучают следователи.

Белорусский лидер подчеркнул, что он намерен решить это вопрос «по факту» вне зависимости от того, была ли какая-то роль в создании этой ситуации «третьей страны».

Лукашенко отметил, что отношения между Москвой и Минском после выборов будут строиться нормально. В частности, он отметил, что Владимир Путин в телефонном разговоре сказал, что «мы в одной лодке».

«С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе», — привел его слова «Интерфакс».

Как напомнил сайт «Утро.ру», накануне выборов в Белоруссии президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили судьбу 33 задержанных в Минске россиян. По версии спецслужб, они прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки перед выборами.

Против задержанных завели уголовное дело по статье «Терроризм». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минск не предоставил какой-либо информации о противоправных действиях россиян.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала задержание россиян в Минске провокацией, которую устроило третье государство. Эту же версию не исключил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Он подчеркнул, что организованная Следственным комитетом проверка покажет заказной характер происшествия.