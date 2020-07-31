Киев предъявил обвинение задержанным в Минске россиянам и попросил их арестовать

Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение задержанным в Минске россиянам и украинцам. Их подозревают в участии в террористической организации. Ведомство обратилось в Минск с просьбой временно арестовать задержанных.

Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора страны. Уточняется, что офис обратился в Минск с просьбой о временном аресте задержанных в Белоруссии 29 июля. Такой запрос ведомство сделало на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.

28 лицам, из которых девять — граждане Украины, объявлено о подозрении (предъявлены обвинения — прим. ред.) по факту участия в террористической организации Офис генерального прокурора Украины.

В офисе отметили, что уже сообщили компетентным органам Белоруссии о своем намерении требовать экстрадиции участников вооруженного конфликта на востоке Украины, которых задержали 29 июля. Киев собирается привлечь их к ответственности «за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе». Вопрос их выдачи решат компетентные органы Белоруссии.

32 гражданина России задержали правоохранители Белоруссии под Минском в ночь на 29 июля. Кроме того, сообщали о прибытии в страну более чем 200 «боевиков» — чтобы дестабилизировать обстановку в стране во время президентских выборов.