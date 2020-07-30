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    30 июля 2020, 19:23

    Задержанные в Белоруссии россияне хотели попасть в Турцию— посол РФ

    Арина Гудилова

    Россияне, которых задержали в Белоруссии, планировали вылететь в Стамбул. Они не рассчитывали долго находиться на белорусской территории.
    Задержанные в Белоруссии россияне хотели попасть в Турцию— посол РФ

    Об этом заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, пишет «Интерфакс».

    «Граждане РФ намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в Беларуси сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии», — подчеркнул он.

    На днях МИД Белоруссии заявил о задержании 33 граждан России. Локальные СМИ тут же назвали их «боевиками», приехавшими «дестабилизировать обстановку в стране» перед выборами президента.

    После задержания Минск возбудил уголовное дело о терроризме. Россиянам грозит до 20 лет лишения свободы.

    Российский посол в Белоруссии сообщил, что задержанные намеревались отправиться в третью страну. А в Минске разместились, потому что опоздали на свой рейс.

    Новости SMI.FM