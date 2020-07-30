Задержанные в Белоруссии россияне хотели попасть в Турцию— посол РФ

Россияне, которых задержали в Белоруссии, планировали вылететь в Стамбул. Они не рассчитывали долго находиться на белорусской территории.

Об этом заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, пишет «Интерфакс».

«Граждане РФ намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в Беларуси сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии», — подчеркнул он.

На днях МИД Белоруссии заявил о задержании 33 граждан России. Локальные СМИ тут же назвали их «боевиками», приехавшими «дестабилизировать обстановку в стране» перед выборами президента.

После задержания Минск возбудил уголовное дело о терроризме. Россиянам грозит до 20 лет лишения свободы.

Российский посол в Белоруссии сообщил, что задержанные намеревались отправиться в третью страну. А в Минске разместились, потому что опоздали на свой рейс.