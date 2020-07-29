СМИ: более 30 боевиков задержали под Минском

Операцию провели под Минском в ночь на 29 июля. Других подробностей случившегося не приводится.

По информации РИА «Новости», в СК республики не подтвердили и не опровергли задержание иностранных боевиков. В МВД заявили, что пока не обладают необходимыми данными. КГБ страны никак не прокомментировало случившееся.

В Кабардино-Балкарии силовики предотвратили готовящийся теракт. Боевики ИГ* намеревались взорвать бомбу рядом с правоохранителями. Подготовленное к закладке взрывное устройство сотрудники ФСБ обнаружили в ходе спецоперации.

*«Исламское государство» / ИГ — запрещенная в России террористическая организация.