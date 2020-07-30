После задержания россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о терроризме

Заведено уголовное дело о терроризме после задержания россиян под Минском. Об этом сообщили представители Совбеза Белоруссии.

При этом задержанные россияне, которых обвиняют в организации террористического акта, уже дают показания, передает РИА «Новости» госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Равкова.

Также стало известно, что на территории страны может находиться еще до 200 «боевиков».

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцов сообщил, что его вызвали в МИД для обсуждения задержания граждан нашей страны.

«Встреча в министерстве иностранных дел Республики Беларусь согласована в первой половине дня», — передает «Интерфакс» слова Мезенцева.

Ранее Белоруссия заявила о задержании 32 граждан России в санатории под Минском и еще одного на юге страны. СМИ назвали их «боевиками», а власти Белоруссии утверждают, что россияне относятся к частной военной кампании «Вагнер». После случившегося Александр Лукашенко созвал срочное совещание Совета безопасности страны и поручил выяснить, замешана ли в деле Россия.