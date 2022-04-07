Западные ограничения были призваны разрушить экономику России санкционным штормом за несколько дней, но этого не произошло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчете правительства в Госдуме. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что такие меры не применялись даже в самые тяжелые времена холодной войны. Более того, Михаил Мишустин, так же как и другие эксперты, считает, что удар санкциями был тщательно спланирован с целью отбросить экономику страны на годы назад, отказаться от перспективных проектов, отрезать Россию от мира.

«Авторы стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся», — сказал премьер.

Россия может полностью отказаться от некоторых импортных продуктов, в том числе благодаря успехам развивающейся аграрной промышленности. В целом же отечественная экономика показала свой потенциал в период пандемии. Так за два года, по словам Михаила Мишустина, она ускорила рост в пять раз и даже превысила показатели развитых стран.

Ранее в МИД Венгрии предупредили, что не поддерживают энергетические санкции против России, а в Мексике осудили всю ограничительную политику США и неудовлетворительную работу ООН как миротворческой организации.