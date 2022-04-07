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    07 апреля 2022, 12:08

    «Абсолютно правомерно». Лукашенко — о механизме военной поддержки Союзного государства

    Лукашенко заявил, что механизм поддержки Союзного государства был задействован правомерно

    Екатерина Виславская

    Действия Белоруссии в рамках механизма военной поддержки Союзного государства абсолютно правомерны, заявил на заседании Совета безопасности президент Александр Лукашенко. Он объяснил, что страна получила неоспоримые доказательства угрозы нацбезопасности, сообщило БелТА.

    «Абсолютно правомерно». Лукашенко — о механизме военной поддержки Союзного государства

    «Наш выбор был очевиден. После обнаружения неоспоримых фактов о реальной угрозе национальной безопасности нами были приняты необходимые меры для защиты своей страны», — сказал глава Белоруссии.

    Заседание Совета безопасности было посвящено влиянию ситуации в мире на социально-экономическое состояние страны. Александр Лукашенко отметил, что экономическая война против Белоруссии ведется уже на протяжении двух лет и на фоне ситуации на Украине она усилилась. Он уверен, что западные санкции вводились бы в любом случае, вне зависимости от развития российско-украинских отношений.

    «Скорость принятия санкций, а также глубина проработки свидетельствуют, что они готовились давно и тщательно», — объявил глава Белоруссии.