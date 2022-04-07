Действия Белоруссии в рамках механизма военной поддержки Союзного государства абсолютно правомерны, заявил на заседании Совета безопасности президент Александр Лукашенко. Он объяснил, что страна получила неоспоримые доказательства угрозы нацбезопасности, сообщило БелТА.

«Наш выбор был очевиден. После обнаружения неоспоримых фактов о реальной угрозе национальной безопасности нами были приняты необходимые меры для защиты своей страны», — сказал глава Белоруссии.

Заседание Совета безопасности было посвящено влиянию ситуации в мире на социально-экономическое состояние страны. Александр Лукашенко отметил, что экономическая война против Белоруссии ведется уже на протяжении двух лет и на фоне ситуации на Украине она усилилась. Он уверен, что западные санкции вводились бы в любом случае, вне зависимости от развития российско-украинских отношений.

«Скорость принятия санкций, а также глубина проработки свидетельствуют, что они готовились давно и тщательно», — объявил глава Белоруссии.