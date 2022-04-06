Президент Мексики осудил санкции против России

Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор осудил санкционную политику США в отношении России, а также негативно отозвался о санкциях в отношении Москвы и Минска. Кроме того, Обрадор подчеркнул неудовлетворительную работу ООН в содействии диалогу и переговорному решению кризиса. Его слова привело РИА «Новости».

«Я считаю, что ООН плохо справилась со своей задачей, она должна искать диалог, прежде всего, и искать выход путем переговоров. Войну не нужно было начинать, ее нужно было избежать. Что хорошего в начале санкционной войны или отправке оружия? Ничего! А как же невиновные? Политика провалилась, но еще есть время сесть за стол переговоров», — сказал Обрадор.

Ранее стало известно, что Мексика не присоединится к санкциям против России. По словам президента Обрадора, это решение было принято, поскольку страна не хочет терять хорошие отношения со всеми государствами.

Некоторое время назад министр иностранных дел страны Марсело Эбрард заявил, что Организация американских государств (ОАГ) является устаревшей, вместо нее необходимо создать новое содружество стран по формату Евросоюза.