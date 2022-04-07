Мишустин: российская экономика в пандемию ускорила рост в 5 раз

Темпы роста российской экономики за последние два года в разы превышали показатели развитых стран. Пандемия не стала преградой для развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова процитировал ТАСС.

Мишустин рассказал об успехе российской экономики во время отчета правительства в Госдуме. По его словам, основной вклад в экономический рост внесли промышленность и торговля, прежде всего за счет внутреннего спроса.

«За два ковидных года российская экономика выросла темпом в пять раз более высоким, чем в развитых странах. Коллеги, в пять раз! Это подтверждает зарубежная аналитика, включая Международный валютный фонд», — сообщил он.

Во время пандемии главными задачами правительства стали спасение жизней и забота о здоровье россиян, заявил Мишустин. Также власти стремились сохранить рабочие места и поддержать бизнес. Премьер-министр заявил, что большинство предприятий сумели выстоять в сложной ситуации и адаптироваться к новым реалиям.

«Во втором квартале прошлого года мы вышли на допандемийный уровень по объему валового внутреннего продукта. И в целом по итогам прошедших двенадцати месяцев объем ВВП увеличился на 4,7%. Обновил рекорд российский несырьевой неэнергетический экспорт. Он увеличился почти на 40% — примерно до 200 миллиардов долларов», — сообщил Мишустин.