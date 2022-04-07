Венгрия отказалась поддержать предложение об энергетических санкциях против РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступает против санкций в отношении российских нефти и газа и не поддерживает соответствующее предложение Евросоюза. Об этом написал Reuters.

Венгрия также отвергла возможность санкций, связанных с ядерной энергетикой. Их введение является для страны «красной чертой», сообщило агентство на основании выступления Сийярто.

О том, что ЕС рано или поздно должен будет ввести ограничения на нефть и газ из России, накануне сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отметил, что такие меры выгодны лишь Соединенным Штатам, которые хотят продавать свои энергоресурсы. При этом США признали невозможность быстрого отказа от российских энергоресурсов.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ о переходе на рубли в расчетах за газ с недружественными странами. Венгрия — одна из стран, которые согласились платить в рублях.