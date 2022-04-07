Россия может полностью отказаться от импорта ряда продуктов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова процитировало РИА «Новости».

Мишустин рассказал об успехах аграрной промышленности во время выступления с отчетом правительства в Госдуме.

«Два года назад президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности. Эффективность ее выполнения агропромом очень высока. Наша страна полностью обеспечивает себя — более чем на 100% — зерном и растительным маслом, рыбой и мясом», — сказал он.

Глава кабмина отдельно отметил важность льгот. Правительство выдавало субсидии на закупки сельхозтехники отечественного производства и программы льготного лизинга. Деньги выделялись из федерального бюджета.

«Это позволило аграриям получить более 32 тысяч тракторов, комбайнов, другого необходимого оборудования», — заявил Мишустин.

Он заявил, что правительство не остановило помощь аграриям. Меры поддержки не только сохранили в полном объеме, но и планируют расширять. Например, дополнят систему льготного кредитования.

«Всего на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направили более 340 миллиардов рублей, и они уже дали реальную отдачу — помогают обеспечивать российских потребителей нужной продукцией», — добавил Мишустин.