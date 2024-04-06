Мир 06 апреля 2024, 04:56 Взрывы раздались в Хмельницкой области Украины Unsplash

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Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов», — написано в публикации.

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До этого в ресурсе по оповещению населения появилась информация, что в 10 украинских регионах объявили воздушную тревогу. Сирены услышали жители Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Винницкой и Киевской областей.

В Харьковской области тревожный сигнал включили 5 апреля в 21:16. В Днепропетровской тревога началась через два часа после этого.

Этой ночью стало известно о двух взрывах в Харькове. Вчера поздно вечером украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове в Николаевской области. Еще взрывную волну услышали жители Одессы.

Жители нескольких районов Одессы остались без электричества 31 марта. Это случилось после ударов по объектам в Одесской области.