05 апреля 2024, 22:24
Взрывы прогремели в Николаевской области
«Страна»: взрывы прогремели в Очакове в Николаевской области
В Очакове в Николаевской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило местное издание «Страна».
Воздушную тревогу в городе, который расположен на юге страны, не объявляли. Официальной информации о происшествии не поступало.
Реклама
Ранее взрывы прогремели в Одессе. Сирены прозвучали в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.
В ночь на 5 апреля звуки взрывов услышали жители Одесской области. Также они прогремели в Харькове.
Несколько районов Одессы 31 марта остались без электричества после ударов по Одесской области. Утром того же дня сирены воздушной тревоги прозвучали по всей Украине.
30 марта воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области.
Одесса
Взрывы
Украина
Очаков
Реклама
Реклама