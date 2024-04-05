Мир 05 апреля 2024, 22:24 Взрывы прогремели в Николаевской области «Страна»: взрывы прогремели в Очакове в Николаевской области РИА «Новости»

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В Очакове в Николаевской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило местное издание «Страна».

Воздушную тревогу в городе, который расположен на юге страны, не объявляли. Официальной информации о происшествии не поступало.

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Ранее взрывы прогремели в Одессе. Сирены прозвучали в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.

В ночь на 5 апреля звуки взрывов услышали жители Одесской области. Также они прогремели в Харькове.

Несколько районов Одессы 31 марта остались без электричества после ударов по Одесской области. Утром того же дня сирены воздушной тревоги прозвучали по всей Украине.

30 марта воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области.