06 апреля 2024, 04:01
Воздушную тревогу объявили в 10 регионах Украины
В 10 областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствую данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сирена гудит в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Киевской и Винницкой областях страны. В Харьковской области сигнал звучит с 21:16 пятницы. В Днепропетровской области сирена сработала на два часа позже.
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Воздушную тревогу также объявили в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели два взрыва. Сирена гудела в ряде других регионов Украины.
Взрывы
Украина
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