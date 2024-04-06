Мир 06 апреля 2024, 04:01 Воздушную тревогу объявили в 10 регионах Украины РИА «Новости»

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В 10 областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствую данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирена гудит в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Киевской и Винницкой областях страны. В Харьковской области сигнал звучит с 21:16 пятницы. В Днепропетровской области сирена сработала на два часа позже.

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Воздушную тревогу также объявили в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели два взрыва. Сирена гудела в ряде других регионов Украины.