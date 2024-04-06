06 апреля 2024, 00:51
Два взрыва прогремели в Харькове
В Харькове во время воздушной тревоги прогремели два взрыва
Два взрыва прогремели в Харькове на Украине во время воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
«Взрыв в Харькове… Второй взрыв в Харькове», — говорится в сообщениях телеканала.
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Согласно сервису оповещения населения министерства цифровой трансформации, сирена воздушной тревоги гудит в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях Украины. Также воздушную тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях Запорожской области, ДНР и Херсоне.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове в Николаевской области. Подробностей издание не указало. Также стало известно о взрывах в Одессе. Официальной информации о происшествиях не поступало.
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Харьков
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