19 января 2024, 04:23
Взрывы прозвучали в подконтрольном Украине Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном Украине Херсоне. Об этом сообщила в своем Telegram-канале украинская газета «Зеркало недели».
«Местные паблики сообщают о взрывах в городе», — уточнил канал.
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Российское Минобороны информацию пока не прокомментировало.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, причем во второй раз. Первый раз сирена прозвучала примерно в 09:48 18 января.
До этого украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Хмельницкой и Николаевской областях Украины. Воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.
Несколько дней назад взрывы прогремели в Харькове, по объектам города нанесли ракетный удар. Еще раньше, 13 января, аналогичная ситуация сложилась в Кременчуге в Полтавской области — там работала система противовоздушной обороны. В тот же день взрывы раздавались в в Днепропетровске и Кировоградской области. Утром сигнал воздушной тревоги объявили по всей Украине.
Взрывы
Украина
Ситуация в Херсоне
Херсон
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