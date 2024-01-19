Мир 19 января 2024, 04:23 Взрывы прозвучали в подконтрольном Украине Херсоне РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в подконтрольном Украине Херсоне. Об этом сообщила в своем Telegram-канале украинская газета «Зеркало недели».

«Местные паблики сообщают о взрывах в городе», — уточнил канал.

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Российское Минобороны информацию пока не прокомментировало.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, причем во второй раз. Первый раз сирена прозвучала примерно в 09:48 18 января.

До этого украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Хмельницкой и Николаевской областях Украины. Воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

Несколько дней назад взрывы прогремели в Харькове, по объектам города нанесли ракетный удар. Еще раньше, 13 января, аналогичная ситуация сложилась в Кременчуге в Полтавской области — там работала система противовоздушной обороны. В тот же день взрывы раздавались в в Днепропетровске и Кировоградской области. Утром сигнал воздушной тревоги объявили по всей Украине.