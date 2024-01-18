Мир 18 января 2024, 01:05 Взрывы раздались в Николаевской области на Украине РИА «Новости»

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Серия взрывов прогремела в Николаевской области на Украине. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«В Снигиревке Николаевской области были слышны взрывы», — рассказал начальник городской военной администрации Иван Кухта.

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Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Также сирены включили в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

Ранее сообщалось о взрывах, которые прозвучали в Чугуеве Харьковской области во время действия в регионе воздушной тревоги. Вечером 17 января стало известно о взрывах в украинском городе Сумы.