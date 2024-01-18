Мир 18 января 2024, 02:40 Мощные взрывы раздались в Хмельницкой области на Украине РИА «Новости»

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В Хмельницкой области прогремели взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Хмельницкой области слышали взрывы», — отметил в посте.

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Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в области отменили.

Серия взрывов раздалась в Николаевской области на Украине. Начальник городской военной администрации Иван Кухта сообщал о взрыве в Снигиревке.

Минувшей ночью о мощных взрывов рассказали жители Одессы. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе БПЛА в регионах, где сработала воздушная тревога.

Ранее взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины. Сигнал воздушной тревоги также звучал и на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.