16 января 2024, 23:06
Взрывы прогремели в Харькове
Мэр Терехов сообщил о ракетном ударе по Харькову
По объектам Харькова нанесли ракетный удар. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Игорь Терехов.
«Взрывы прозвучали в Харькове на востоке Украины» — написал он.
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Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях.
До этого после взрыва в Харькове повреждения получили промышленные объекты. Мэр Терехов подтвердил, что они попали под мощный обстрел, в результате чего произошел пожар. Сирены не включали.
Ранее взрывы зафиксировали в Сумской и Черниговской областях Украины. Также серия взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву Херсоне.
Взрывы
Киев
Украина
Харьков
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