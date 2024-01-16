Мир 16 января 2024, 23:06 Взрывы прогремели в Харькове Мэр Терехов сообщил о ракетном ударе по Харькову Unsplash

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По объектам Харькова нанесли ракетный удар. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Игорь Терехов.

«Взрывы прозвучали в Харькове на востоке Украины» — написал он.

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Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях.

До этого после взрыва в Харькове повреждения получили промышленные объекты. Мэр Терехов подтвердил, что они попали под мощный обстрел, в результате чего произошел пожар. Сирены не включали.

Ранее взрывы зафиксировали в Сумской и Черниговской областях Украины. Также серия взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву Херсоне.