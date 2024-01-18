18 января 2024, 13:02
Воздушную тревогу второй раз за день объявили по всей Украине
Воздушную тревогу снова объявили на всей территории Украины 18 января
Воздушную тревогу объявили уже во второй раз 18 января на всей территории Украины. Информация об этом появилась на официальном ресурсе по оповещению населения.
Предупреждение сначала объявили в 12:43 (по московскому времени) в Киеве, а уже через две минуты распространили и на другие регионы республики.
Реклама
Первый раз воздушную тревогу объявили на Украине примерно в 09:48.
В ночь на 18 января местные СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой, а также в Николаевской областях страны.
Украина
Реклама
Реклама