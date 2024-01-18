Важное 18 января 2024, 13:02 Воздушную тревогу второй раз за день объявили по всей Украине Воздушную тревогу снова объявили на всей территории Украины 18 января РИА «Новости»

Читать 360tv в

Воздушную тревогу объявили уже во второй раз 18 января на всей территории Украины. Информация об этом появилась на официальном ресурсе по оповещению населения.

Предупреждение сначала объявили в 12:43 (по московскому времени) в Киеве, а уже через две минуты распространили и на другие регионы республики.

Реклама

Первый раз воздушную тревогу объявили на Украине примерно в 09:48.

В ночь на 18 января местные СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой, а также в Николаевской областях страны.