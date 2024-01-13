Мир 13 января 2024, 09:48 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге «5.ua»: взрывы прозвучали в Кременчуге Полтавской области

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В Кременчуге в Полтавской области прозвучали взрывы. Об этом информировал украинский канал «5.ua».

«Взрывы в Кременчуге. По предварительной информации, работает ПВО», — говорится в сообщении.

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Кроме того, взрывы в последние пару часов раздавались в Днепропетровске и Кировоградской области. Около 07:30 13 января воздушную тревогу объявили по всей Украине. Вначале на карте воздушных тревог обозначались красным все территории, кроме западной части страны, а затем сирены зазвучали и там. В последнюю очередь это произошло в Ровненской области.

По данным на 09:40, воздушная тревога действует только на подконтрольной Украине части территории Донецкой Народной Республики.

В ночь на 13 января также сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, подконтрольном Украине Херсоне, а также Сумской и Черниговской областях. Вечером оповещения о воздушной тревоге звучали в восьми украинских регионах.