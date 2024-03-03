Мир 03 марта 2024, 21:40 Взрыв раздался в Николаеве на Украине РИА «Новости»

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В Николаеве на Украине раздались взрывы после объявления в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

В ночь на воскресенье, 3 марта, звуки взрывов прозвучали в Днепропетровске, а также в Одесской области Украины после объявления воздушной тревоги. В Кривом роге ВСУ объявили ракетную опасность.

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Этой же ночью Вооруженные силы Украины попыталась совершить массовую атаку на Крымский полуостров. Жители Феодосии слышали звуки взрывов. Утром 3 марта Министерство обороны России сообщило об уничтожении силами ПВО 38 беспилотников ВСУ над Крымом. Власти республики временно ограничили движение по федеральной трассе «Таврида» в районе Феодосии. Возобновить его планируется в ближайшие сутки.