Мир 02 марта 2024, 00:54 ВСУ сообщили о ракетном ударе по Кривому Рогу ВСУ сообщили о ракетах, летящих на город Кривой рог РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины сообщили, что ракеты летят на город Кривой Рог в Днепропетровской области страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Ранее мощный взрыв прогремел в Николаеве. Днем ранее серия взрывов прозвучала в городе Константиновка на подконтрольной Украине части ДНР, а в Днепропетровской и Харьковской областях сработали сирены воздушной тревоги.

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В конце февраля в Сети появилось видео взорванного украинского склада в Хмельницком, на котором хранились снаряды с обедненным ураном. Кадры могли быть сняты в прошлом году.

Прошлой осенью российские военные нанесли значительный ущерб запасам крылатых ракет и боеприпасам с обедненным ураном, полученным ВСУ от западных союзников.

В период с 17 по 23 сентября армия России нанесла 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в ходе которых также были уничтожены пункты размещения иностранных наемников.