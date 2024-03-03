Транспорт 03 марта 2024, 15:02 Названы сроки открытия движения в обе стороны на участке «Тавриды» под Феодосией Реверсивное движение открыли на участке трассы «Таврида» под Феодосией РИА «Новости»

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На 89-м километре федеральной трассы «Таврида» под Феодосией запустили реверсивное движение. Об этом в Telegram-канале написал глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

«Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток», — пообещал министр.

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Он подчеркнул, что водители должны обратить внимание на временно установленные дорожные знаки.

Ограничения на трассе «Таврида» ввели в ночь на 3 марта. В Минтрансе республики не называли причины такого решения.

По данным Минобороны, минувшей ночью украинские военные попытались атаковать полуостров, запустив беспилотники. Дежурные средства ПВО уничтожили 38 воздушных целей. Информацию о возможных разрушениях на земле в ведомстве не привели.