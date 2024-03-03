Общество 03 марта 2024, 09:48 Водителям показали актуализированную схему объезда участка «Тавриды» Минтранс Крыма показал схему объезда участка федеральной трассы «Таврида» РИА «Новости»

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Жителям Крыма представили актуализированную схему объезда участка автомобильной дороги «Таврида» в двух направлениях. Об этом в Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

«Просим руководствоваться данной временной схемой при планировании проезда по „Тавриде“», — написал он и принес извинения водителям за возможные неудобства.

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По словам Лукашенко, о снятии ограничений власти проинформируют дополнительно.

Движение по федеральной трассе «Таврида» в районе Феодосии ограничили ранним утром 3 марта. Об этом сообщал советник главы Крыма Олег Крючков.

Минувшей ночью над Феодосией раздались громкие взрывы. По словам очевидцев, сработала система ПВО.

Утром 3 марта Минобороны проинформировало об уничтожении 38 беспилотников ВСУ над территорией Республики Крым.