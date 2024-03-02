Мир 02 марта 2024, 02:18 Взрывы прогремели в Одесской области Украины В Одесской области Украины раздались взрывы после воздушной тревоги РИА «Новости»

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Несколько взрывов прогремело в Одесской области Украины после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Новости Одесса».

Украинские СМИ пишут, что в Одессе работает противовоздушная оборона.

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До этого украинские военные сообщили о ракетах, летящих на город Кривой Рог в Днепропетровской области. Также мощные взрывы прогремели в украинском городе Николаеве.

Ранее российские военные уничтожили фортификационные укрепления ВСУ в Часовом Яре, когда сбросили на них корректируемые и фугасные авиабомбы, а также атаковали с помощью реактивных систем залпового огня и тяжелых минометов. Все они создавались, начиная с 2014 года. После этого украинским боевикам пришлось искать укрытие в подвалах жилых домов.