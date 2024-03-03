03 марта 2024, 03:39
Взрывы раздались в Днепропетровске после воздушной тревоги
Звуки взрывов прозвучали в Днепропетровске после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН своем Telegram-канале.
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины: Харьковской, Днепропетровской и Николаевской.
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Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Одесской области Украины. Местные СМИ сообщили о работе сил противовоздушной обороны.
Также в ночь на воскресенье, 3 января, Вооруженные силы Украины сообщили о ракетах, летящих на город Кривой Рог в Днепропетровской области.
Вечером в субботу украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Николаеве.
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