31 марта 2024, 02:11
Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины и Киеве
Воздушную тревогу ночью 31 марта объявили в семи регионах Украины
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде других областей на Украине. Такие данные появились на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги после полуночи звучал в Киеве, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях страны. Перед этим об опасности ударов с воздуха предупредили власти Одесской и Днепропетровской областей.
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Ранее стало известно, что российская армия нанесла удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области, на котором находилась западная техника. По словам координатора украинского подполья Сергея Лебедева, в результате атаки противник понес значительные потери в личном составе.
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