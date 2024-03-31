Мир 31 марта 2024, 00:51 Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Взрывы прозвучали в городе Староконстантинове в Хмельницкой области Unsplash

Читать 360tv в

Серия взрывов прогремела в Староконстантинове в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил RT со ссылкой на мониторинговые группы.

В настоящее время в регионе объявили воздушную тревогу.

Реклама

В субботу взрывы прогремели в Харьковской области. Согласно онлайн-карте, режим воздушной тревоги действовала в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Сумской областях Украины.

Российские военные с октября 2022 года начали наносить удары по объектам связи и оборонной промышленности на территории Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. Жилые дома во время атак находятся вне угрозы, отмечали в Минобороны РФ.