31 марта 2024, 00:25
Силы ПВО сработали в Одесской области Украины
В Одесской области Украины сработали силы противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
Позже издание сообщило о воздушной тревоге в Киеве и ряде украинских областей. По информации ВСУ, появилась угроза баллистики.
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По обновленной информации, у некоторых одесситов пропало электричество, а у других наблюдаются скачки напряжения.
«В город заходят новые „Шахеды“», — написало издание «Инсайдер UA».
До этого сообщили, что режим воздушной тревоги действует также в Черниговской и Сумской областях.
Днем в субботу, 30 марта, в Одессе прогремели взрывы. До этого местные СМИ сообщили, что в ряде городских районов пропали электричество и вода на фоне атаки беспилотников.
Ранее сообщили о серии взрывов в Харьковской области, по которой, предположительно, ударили корректируемыми авиабомбами.
Одесса
ВСУ
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ПВО
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