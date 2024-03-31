Мир 31 марта 2024, 00:25 Силы ПВО сработали в Одесской области Украины РИА «Новости»

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В Одесской области Украины сработали силы противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Позже издание сообщило о воздушной тревоге в Киеве и ряде украинских областей. По информации ВСУ, появилась угроза баллистики.

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По обновленной информации, у некоторых одесситов пропало электричество, а у других наблюдаются скачки напряжения.

«В город заходят новые „Шахеды“», — написало издание «Инсайдер UA».

До этого сообщили, что режим воздушной тревоги действует также в Черниговской и Сумской областях.

Днем в субботу, 30 марта, в Одессе прогремели взрывы. До этого местные СМИ сообщили, что в ряде городских районов пропали электричество и вода на фоне атаки беспилотников.

Ранее сообщили о серии взрывов в Харьковской области, по которой, предположительно, ударили корректируемыми авиабомбами.