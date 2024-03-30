Спецоперация 30 марта 2024, 17:33 ВС России ударили по аэродрому с западной техникой в Николаевской области Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по аэродрому ВСУ в Николаевской области РИА «Новости»

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Российские военнослужащие нанесли удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, заявил координатор подполья Сергей Лебедев. Его слова привело РИА «Новости».

По данным Лебедева, после удара на объекте произошло возгорание.

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«Дым до сих пор идет с аэродрома», — заметил подпольщик.

Чуть раньше — в 12:20 — ВС России ударили по военной части в районе Бугских высот под Вознесенском, добавил он. По его словам, там тоже видели темный дым.

Российские военнослужащие поразили живую силу противника, о чем свидетельствовали многочисленные сирены машин скорой помощи, указал собеседник агентства. Также, по его информации, была уничтожена тяжелая западная техника.

Ранее в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Сигналы звучали еще в нескольких областях Украины.