Военная спецоперация России в Донбассе продолжается. Онлайн
События первого и второго дней военной спецоперации России в Донбассе
Почти сутки назад Владимир Путин объявил военную спецоперацию в Донбассе. Ее цель — демилитаризация соседней страны. «360» ведет онлайн с основными событиями.
22:22 ❗️Самолет Ан-26 ВКС России потерпел крушение в Воронежской области, экипаж погиб, сообщили в ЗВО.
22:18 США ввели санкции против Сбербанка, Газпромбанка, Совкомбанка, Новикомбанка, и банка «Открытие».
22:11 ⚡️Если Россия атакует какую-либо страну НАТО, выйдя за пределы Украины, США будут готовы вступить в боевые действия — Байден.
22:05 Президент США заявил, что Путин хочет восстановить СССР. США могут ввести санкции персонально против него.
22:03 Байден: Отключать Россию от SWIFT пока не будут, но такая опция остается. При этом санкции США соотносимы по масштабу с отключением России от SWIFT.
21:59 Рубль на торгах резко отвоевал 1,5 рубля.
21:57 Байден заявил, что отказывается говорить с Путиным.
21:48 Основные тезисы речи Байдена:
— Россия безосновательно отвергла все предложения США по мирному урегулированию вопроса;
— Возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах;
— G7 договорилась ограничить возможности России в сфере высоких технологий;
— Россия нарушила международное право;
— Санкции вводятся против банка ВТБ;
— Войска США не будут участвовать в конфликте на Украине;
— Новые санкции ограничат поставку в Россию высокотехнологичной продукции;
— Америка будет усиливать восточный фланг — Эстонию, Польшу и Румынию;
— НАТО ответит на российские действия — в том числе размещением новых сил Штатов в Европе;
— Если Россия устроит кибератаки на США, ответ будет жестким;
21:45 Началось выступление президента США.
21:43 Водная блокада Крыма окончена, заявил Аксенов.
21:40 Путин обсудил военную операцию на Украине с президентом Ирана Раиси и премьером Индии Моди, сообщили в Кремле.
Раиси выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО.
Моди поблагодарил за пояснения и попросил помочь в обеспечении безопасности индийских граждан на Украине — Путин сказал, что будут даны необходимые указания.