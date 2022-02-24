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    24 февраля 2022, 21:44

    Военная спецоперация России в Донбассе продолжается. Онлайн

    События первого и второго дней военной спецоперации России в Донбассе

    Екатерина Керсипова

    Почти сутки назад Владимир Путин объявил военную спецоперацию в Донбассе. Ее цель — демилитаризация соседней страны. «360» ведет онлайн с основными событиями.

    22:22 ❗️Самолет Ан-26 ВКС России потерпел крушение в Воронежской области, экипаж погиб, сообщили в ЗВО.

    22:18 США ввели санкции против Сбербанка, Газпромбанка, Совкомбанка, Новикомбанка, и банка «Открытие».

    22:11 ⚡️Если Россия атакует какую-либо страну НАТО, выйдя за пределы Украины, США будут готовы вступить в боевые действия — Байден.

    22:05 Президент США заявил, что Путин хочет восстановить СССР. США могут ввести санкции персонально против него.

    22:03 Байден: Отключать Россию от SWIFT пока не будут, но такая опция остается. При этом санкции США соотносимы по масштабу с отключением России от SWIFT.

    21:59 Рубль на торгах резко отвоевал 1,5 рубля.

    21:57 Байден заявил, что отказывается говорить с Путиным.

    21:48 Основные тезисы речи Байдена:

    — Россия безосновательно отвергла все предложения США по мирному урегулированию вопроса;

    — Возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах;

    — G7 договорилась ограничить возможности России в сфере высоких технологий;

    — Россия нарушила международное право;

    — Санкции вводятся против банка ВТБ;

    — Войска США не будут участвовать в конфликте на Украине;

    — Новые санкции ограничат поставку в Россию высокотехнологичной продукции;

    — Америка будет усиливать восточный фланг — Эстонию, Польшу и Румынию;

    — НАТО ответит на российские действия — в том числе размещением новых сил Штатов в Европе;

    — Если Россия устроит кибератаки на США, ответ будет жестким;

    21:45 Началось выступление президента США.

    21:43 Водная блокада Крыма окончена, заявил Аксенов.

    21:40 Путин обсудил военную операцию на Украине с президентом Ирана Раиси и премьером Индии Моди, сообщили в Кремле.

    Раиси выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО.

    Моди поблагодарил за пояснения и попросил помочь в обеспечении безопасности индийских граждан на Украине — Путин сказал, что будут даны необходимые указания.