Глава Союза турагентств посоветовал россиянам сохранять спокойствие на фоне переноса рейсов на юг

Жителям России, которые планируют в ближайшие дни купить тур на юг, стоит сохранять спокойствие и самим принимать решение о возможном путешествии. Такое мнение в беседе с «360» выразил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

«В первую очередь [стоит] не только сохранять спокойствие, но и предпринимать разумные действия. То есть никакой паники у нас нет. У нас все нормально. Рейсы откладываются, они переносятся, все туры сохраняются», — сказал Голов.

По его словам, если люди, купившие туры, не хотят ими воспользоваться, то необходимо обращаться к туроператору с просьбой либо вернуть деньги, либо перенести отдых на более поздний срок.

Он отметил, что у туристов, которые уже сейчас находятся на отдыхе, не будет никаких проблем с возвращением домой. «Воздушное пространство не закрыто. Может быть, чуть дольше займет их путь домой с учетом облета каких-либо территорий», — указал Голов.

Ранее стало известно, что российские туристы резко снизили объем бронирований поездок на ближайшие даты. Это вызвано обострением геополитической обстановки и нестабильностью рубля. При этом туры на лето по-прежнему пользуются активным спросом.