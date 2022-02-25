Цены на технику начали расти в России. И это только начало

Ретейлер DNS поднял цены на технику на 30% из-за падения курса рубля и высокого спроса. Другие сети могут последовать его примеру и тоже изменить стоимость. Эксперты не исключают, что цены на технику продолжат расти, но не из-за санкций, а из-за инфляции и кризиса полупроводников.

Российская сеть электроники DNS подняла цены на 30% на товары. Это произошло после роста курса доллара. Директор компании Дмитрий Алексеев сообщил в своем Telegram-канале об ажиотажном спросе и сбоях в работе сайта.

Продажи товаров увеличились почти в два раза, и это сказалось на ценах. Алексеев не исключил, что в будущем стоимость электроники вырастет сильнее. Глава DNS также отметил, что из-за введения против России технологических санкций и нового курса рубля неясно, как будут поставлять товары.

США ужесточили правила получения разрешений на экспорт в Россию микроэлектроники, а также авионики и компонентов для воздушных судов. Новые ограничения ввели в качестве санкций из-за спецоперации России в Донбассе, написал ТАСС.

Курс на закупку техники

Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов напомнил «360», что в нестабильные времена россияне пытаются снизить возможный риск. С одной стороны, они вкладывают сбережения в товары, которые подорожали несильно, а с другой — люди решаются на то, что было в режиме отложенных покупок.

«В 2014 году быстро раскупали автомобили, а сейчас бытовую технику: от холодильников до телевизоров. Это традиционная схема принятия решений в ситуации, когда есть угроза в изменении курса рубля», — отметил Анфиногенов.

Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов также отметил, что скупка техники стала постоянным трендом у россиян.

«В любое время нестабильности народ начинает во что-то вкладываться и делать какие-то покупки. В частности, пользуется спросом бытовая техника», — отметил специалист.

На фоне санкций спрос вырос и на смартфоны. Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов не исключил, что из-за мер США россияне, возможно, перейдут на китайские телефоны.

«Я боюсь, что в условиях паники и накала страстей скупка техники чревата большими потерями», — отметил Адамидов.

Новые цены

Пока что о повышении цен на электронику заявил только DNS, но остальные сети могут последовать этому примеру. По словам Анфиногенова, сильных предпосылок для увеличения цен на электронику нет, но сам ретейлер хочет подстраховаться и получать выгоду из сложившейся ситуации.

Они не понимают, как будут строиться дальнейшие отношения, как будет выстроена логистика, сколько это будет стоить. Поэтому они накапливают дополнительную мышечную массу просто за счет поднятия цен. Они торгуют техникой, которую уже приобрели. Это значит, что они получают с нее доход больше, чем было запланировано в спокойное время Дмитрий Адамидов.

Если DNS решил таким образом получить большую выгоду, то другие сети могут обойти конкурента. В результате о компании сложится впечатление как о дорогой сети и она потеряет в продажах, поскольку будет долго восстанавливать лояльность покупателей. Но если DNS повысил цены из бережливости, то другие сети могут поступить так же.

Однако Дмитрий Адамидов уверен, что остальные сети поставят новые ценники на электронику. Компании выставят максимальную цену, за которую потребитель готов купить товар. Если же люди откажутся покупать, то стоимость начнут снижать.

Цены на электронику будут расти не только из-за санкций, но и из-за мировой инфляции. Адамидов напомнил, что Центральный банк старается держать курс валют стабильным и к долларовой инфляции прибавляется внутренняя.

«Если ЦБ продолжит политику фиксированного курса, то и цены будут расти», — добавил Адамидов.

Другой фактор, который отразится на стоимости техники, — это дефицит микрочипов. Андрей Карпов напомнил, что даже до рекордных курсов валют на цены влиял кризис полупроводников, вызванный пандемией.