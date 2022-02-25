Программист рассказал, чего стоит опасаться от группировки Anonymous

Группировка компьютерных взломщиков Anonymous не представляет особой опасности, так как в основном они занимаются DDоS-атаками. Об этом «360» рассказал программист Сергей Вакулин.

«Надо понимать, что Anonymous — это не хакерская группировка, а активисты. Активисты, которые находятся в любой точке мира и присоединяются к Anonymous. То есть из Anonymous есть ребята, которые находятся, к примеру, в США, Японии, Эстонии и так далее. Они могут находиться где угодно», — сказал он.

По словам Вакулина, активисты из Anonymous в основном прибегают к DDoS-атакам, чтобы оборудование перестало отвечать на запросы пользователей. Именно поэтому они могут добиться падения сайтов, приложений и веб-сервисов.

Программист не увидел особой опасности в деятельности группировки Anonymous. По его мнению, переживать стоит в том случае, если Anonymous переключается на какие-либо банки.

«Если Anonymous переключится на какие-либо банки, подключит всех своих активистов, то в дальнейшем Anonymous могут дать о себе знать. Так как они положат один либо несколько крупных банков. И приложения, и веб-сайты этого банка окажутся недоступны, и, соответственно, это может нанести прямой ущерб не только банку, но и обычным людям», — объяснил Вакулин.

Ранее группировка компьютерных взломщиков Anonymous объявила «кибервойну» России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.