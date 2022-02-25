Российские десантники заняли всю территорию вокруг Чернобыльской АЭС

ВДВ России 24 февраля взяли территорию в районе Чернобыльской АЭС под полный контроль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения Воздушно-десантных войск России в четверг взяли территорию в районе Чернобыльской АЭС под полный контроль, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова привел RT.

С украинским батальоном охраны АЭС договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага, рассказали в Минобороны РФ. По данным ведомства, радиоактивный фон в районе Чернобыльской АЭС сейчас в норме.

Персонал атомной электростанции продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и занимается мониторингом радиоактивной обстановки, добавили в министерстве.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что в районе украинского острова Змеиного сложили оружие и сдались 82 военнослужащих ВСУ, передало РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля после обращения глав ДНР и ЛНР принял решение о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Российский лидер подчеркнул, что в эти планы не входит оккупация территорий соседней страны. В Минобороны РФ по итогам первого дня спецоперации на Украине вывели из строя 83 объекта военной инфраструктуры, сбили два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотника Bayraktar TB2. В оборонном ведомстве отмечали, что не наносят удары по городам, и заверяли, что мирному населению ничего не угрожает.