Важное 08 февраля 2023, 11:40 Власти Турции объявили о 7 тысячах погибших под завалами Число погибших от землетрясения в Турции превысило 7 тысяч человек РИА «Новости»

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По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в землетрясении погибли более семи тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС.

«Погибшими числятся 7 108 человек», — заявили в ведомстве.

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Еще 40 910 человек получили травмы. В Сирии насчитали 1250 жертв, 2054 человека госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

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Землетрясение произошло рано утром 6 февраля, поисково-спасательная операция продолжается третий день. Спасатели достали из-под завалов в Алеппо мужчину и новорожденного ребенка, в Джебле — девятилетнюю девочку. В Турции под обломками может находиться семья из четырех россиян.

Группа из сотни спасателей и кинологов присоединилась к разбору завалов в турецкой республике, к вылету готовят новый эшелон. В Сирии помогают военные — в шести населенных пунктах развернули выдачу гуманитарной помощи, а на авиабазе «Хмеймим» открыли пункт сбора донорской крови.