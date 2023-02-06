Мир 06 февраля 2023, 23:43 Ребенок родился под завалами в Сирии Mash: в сирийском Алеппо под завалами родился ребенок, мать спасти не удалось

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Под завалами здания в сирийском городе Алеппо родился ребенок, мать спасти не удалось. Видео спасения новорожденного опубликовал Telegram-канал Mash.

Мальчик родился прямо под завалом. На кадрах видно, как спасатели извлекают ребенка прямо из руин. Видимых повреждений на младенце нет, предположительно, его передали в руки медиков. Маму ребенка, по данным СМИ, спасти не удалось, она погибла сразу после родов.

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По последним данным, в Сирии в результате землетрясения погибли 593 человека, пострадали 1411. Подземные толчки ощущались в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Министерство здравоохранения Сирии предупредило, что указанные цифры не являются окончательными, работы по ликвидации последствий еще ведутся.

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На помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии пришли российские военные, которые базируются в стране. Из военнослужащих сформировали 10 сводных отрядов для разбора завалов, поиска пострадавших и оказания медицинской помощи в наиболее пострадавших районах.

На авиабазе «Хмеймим» создали мобильную группу российских военных медиков и развернули четыре пункта приема донорской крови.