Происшествия 08 февраля 2023, 10:54 Российские военные достали из-под завалов в Алеппо выжившего мужчину ВС России в Алеппо достали мужчину из-под завалов после землетрясения

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Группировка Вооруженных сил России в Сирии присоединилась к разбору завалов после землетрясения. Бойцы помогли спасти в Алеппо мужчину, который третий день лежал без движения. Об этом рассказало Минобороны России.

Ночью 8 февраля батальон военной полиции участвовал в спасательной операции. Из-под обломков обрушившегося здания, пыли и камней достали живого мужчину. Он пролежал без движения, воды и еды больше двух дней. Медики позаботятся о его состоянии.

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Для помощи спасатели создали 10 сводных отрядов из 300 российских военнослужащих и 60 единиц военной и спецтехники. В общей сложности с участием бойцов в Сирии разобрали завалы на 27 участках, в том числе трех за последние сутки, и спасли 42 человека. Подняли на поверхность тела 57 погибших, оказали медицинскую помощь 194 раненым.

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Шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи развернули силы Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо, Латакии, Хаме, Джебле, Стаму и Бустане-Эль-Баша. Пострадавшим выдают еду и вещи первой необходимости. На авиабазе «Хмеймим» создали мобильную медицинскую группу медиков, четыре пункта приема донорской крови и оперштаб.

Землетрясение произошло утром 6 февраля. Количество жертв в Турции приблизилось к шести тысячам, в Сирии достигло 1250 человек.