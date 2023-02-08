Мир 08 февраля 2023, 09:54 Вторая группа российских спасателей начала подготовку к вылету в Турцию МЧС РФ: вторая группа спасателей отправится в Турцию Пресс-служба МЧС

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Дополнительную группу спасателей направят в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Соответствующее поручение дал глава МЧС России Александр Куренков, информировала пресс-служба ведомства.

«Сейчас идет подготовка сотрудников к вылету в зону ЧС», — указано в сообщении.

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В день землетрясения, 6 февраля, президент Владимир Путин предложил Турции и Сирии помощь России в устранении последствий стихийного бедствия. Обе страны приняли помощь. Первая группа спасателей МЧС прибыла в Турцию еще вчера. В команду вошли более 100 специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», а также семь кинологических расчетов. Специалисты сразу отправились с оборудованием и гуманитарной помощью в горную провинцию Кахраманмараш, сильно пострадавшую от землетрясения. Позже стало известно, что в Турцию могут отправить вторую группу российских спасателей.

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Представители МЧС РФ работают и в Сирии. А российские военные вытащили из-под обломков зданий в этой стране уже более 40 человек.