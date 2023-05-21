Мир 21 мая 2023, 15:50 Владимир Зеленский: украинские военнослужащие остались в Артемовске «Бахмут только в наших сердцах». Владимир Зеленский о ситуации в Артемовске Flickr

Читать 360tv в

На полях саммита G7 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие остаются в городе Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил портал Reuters.

Ранее на встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский якобы признал, что ВСУ потеряли контроль над Артемовском.

Реклама

«На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах», — добавил украинский лидер.

Позднее его пресс-секретарь Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не говорил этого.

Украинский президент еще пояснил, что сейчас в Артемовске находятся военнослужащие, которые выполняют задание. По его словам, они знают, как не попасть в плен.

«Сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках — делиться не будут. Но это говорит о том, что Бахмут на сегодня не окружен РФ. Никаких двух или трех толкований этого не может быть», — уточнил Зеленский свои слова.

Накануне бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск полностью взяли под контроль Артемовск. Вагнеровцы пробудут в городе еще несколько дней, а потом передадут его ВС РФ. Президент России Владимир Путин поздравил военных с освобождением Артемовска.