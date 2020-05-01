В США пожелали Мишустину скорейшего выздоровления
Как сообщает RT, представитель высокопоставленного сотрудника, пожелал остаться неизвестным.
«Соединенные Штаты желают премьер-министру Мишустину скорейшего и полного выздоровления. Наши молитвы с ним и всеми россиянами, пострадавшими от пандемии коронавируса», — сказал он.
Ранее Глава МИД Израиля пожелал Мишустину поскорее поправиться. Сообщение он оставил на русском языке в Twitter.
30 апреля премьер-министр проинформировал главу государства Владимира Путина, что у него обнаружена инфекция и он уходит на самоизоляцию. Вместо него исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Все, кто лично контактировал с Мишустиным будут проверены на коронавирус.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, что премьер-министр после выздоровления не вернется на свое рабочее место.