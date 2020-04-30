Контактировавшие с Мишустиным пройдут дополнительное тестирование

Зараженный коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин уже несколько недель назад ограничил общение, а встречи проводил онлайн, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков. Тем не менее, все, кто лично контактировал с Мишустиным, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование.

«Очное общение с премьером было максимально ограничено уже несколько недель назад. Все встречи и совещания проходили в режиме видеоконференц-связи или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря главы кабмина.

Беляков также рассказал о том, где будет проходить лечение заразившийся коронавирусом Мишустин. По словам пресс-секретаря главы правительства, он будет находиться под присмотром врачей в одном из медицинских учреждений.

Некоторое время назад российский премьер-министр проинформировал главу государства Владимира Путина о том, что заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин сам предложил его кандидатуру. Президент с предложением Мишустина согласился.

Сам премьер призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.