«Это ерунда»: Песков опроверг теории СМИ о уходе Мишустина с поста премьера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения СМИ о том, что глава кабмина Михаил Мишустин после лечения от коронавирусной инфекции может не вернуться в кресло премьера.

«Это ерунда», — сказал Песков в беседе с РИА «Новости».

Министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом он лично сообщил главе государства Владимиру Путину. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин сам предложил его кандидатуру, и президент согласился.

После этого СМИ предположили, что Мишустин может не вернуться в кресло премьер-министра. Журналисты обратили внимание на то, что исполнение обязанностей главы кабинета министров было возложено на Белоусова отдельным указом. Согласно статье 8 федерального конституционного закона о правительстве, в случае временного отсутствия премьер-министра его обязанности исполняет один из заместителей, и дополнительного указа президента не требуется.

Сам премьер-министр призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.