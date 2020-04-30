Глава МИД Израиля на русском пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Глава МИД Израиля Исраэль Кац на русском языке пожелал скорейшего выздоровления премьер-министу России Михаилу Мишустину, у которого был подтвержден коронавирус.

«Желаем премьер-министру РФ Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления», — написал Кац по-русски в Twitter.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее проинформировал главу государства Владимира Путина о том, что заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин сам предложил его кандидатуру. Президент с предложением премьера согласился.

Все, кто лично контактировал с Мишустиным, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков. Он также рассказал, что глава кабмина будет проходить самоизоляцию под присмотром врачей в одном из медицинских учреждений.

Сам премьер призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.