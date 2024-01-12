Мир 12 января 2024, 22:21 Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне Unsplash

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Взрывы прогремели второй раз за день в городе Херсон, который находится под контролем украинских властей. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Первая серия взрывов прогремела более двух часов назад. О происшествии сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко.

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Подробностей произошедшего не сообщили, официальной информации о второй серии взрывов не поступало. Воздушную тревогу в подконтрольных Киеву частях региона не объявляли.

При этом сирена ракетной опасности гудела в восьми областях Украины. Воздушную тревогу услышали жители Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областей. Сигналы зазвучали практически одновременно, примерно в 20:25 по московскому времени.